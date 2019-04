Sri Lanka meldt dood vermoedelijke terroristenleider

De Sri Lankaanse politie meldt dat de vermoedelijke leider van de moslimextremisten die op Eerste Paasdag bomaanslagen pleegden, daarbij zelf ook om het leven is gekomen. De politie schrijft op Twitter dat de man, Mohamed Zahran, omkwam in het Shangri-La hotel in Colombo.

Zahran was de leider van de radicaal-islamitische organisatie National Thowheeth Jama'ath (NTJ), die door de regering samen met Jammiyathul Millathu Ibrahimaan verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen. Hij plaatste vaak opruiende commentaren op sociale media. De plaatsvervangend leider van de NTJ is gearresteerd.

Militaire training

Uit onderzoek is verder gebleken dat de terroristen die met Pasen toesloegen zijn getraind door iemand die de politie aanduidt als 'leger-moedjahedien'. Ze zouden hun militaire training hebben gekregen in zowel het buitenland als in het oosten van Sri Lanka.

Ook meldt de politie de arrestatie van de eigenaar van een koperfabriek in het land, die ervan verdacht wordt dat hij materiaal heeft geleverd voor het maken van explosieven.

Dodental verlaagd

Gisteravond maakte het ministerie van Volksgezondheid in Sri Lanka bekend dat het dodental van de aanslagen veel lager ligt dan de opgegeven 359. Het werkelijke aantal is "bij benadering" 253.

Voor het grote verschil is geen verklaring gegeven. Waarschijnlijk is het ontstaan door dubbeltellingen van lijsten met slachtoffers.