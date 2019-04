Kabinet wil designerdrugs aanpakken

Het kabinet gaat designerdrugs aanpakken. Dat zijn drugs die in laboratoria worden gemaakt en waarbij een structuur wordt gebruikt die net niet illegaal is. Minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis willen de Opiumwet zo veranderen dat het voortaan mogelijk is niet alleen specifieke drugs te verbieden, maar ook "stofgroepen".

Daardoor kan in één keer een hele groep designerdrugs worden verboden, ongeacht de precieze samenstelling. Volgens het kabinet heeft deze aanpak in het buitenland al succes.

Blokhuis kondigde verder aan dat hij met diverse partijen gaat overleggen hoe hij de stijging van het drugsgebruik in het algemeen kan tegengaan. Hij vindt het onwenselijk dat het gebruik steeds meer wordt genormaliseerd en nog altijd toeneemt.

De staatssecretaris wil kijken hoe de preventie kan worden uitgebreid. Daarbij gaat hij bijzondere aandacht besteden aan gebruik op het werk.