'Huisartsen gaan doorverwijzen naar drogist'

Huisartsen gaan mensen met kleine kwalen, zoals hoofd- en buikpijn en verkoudheid, doorverwijzen naar de drogist, meldt dagblad Trouw. Het gaat in eerste instantie om een proef in de Gelderse plaatsen Brummen en Tiel, maar de initiatiefnemers hopen uiteindelijk dat de jaarlijks 12 miljoen huisartsbezoeken voor kleine kwalen via deze methode kunnen worden teruggedrongen.

Het is een initiatief van de drogisterijsector die is verenigd in het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) en krijgt steun van onder meer zorgverzekeraar Zilveren Kruis en onderzoeksbureau Nivel. CBD-directeur Marten Hummel ziet een ondersteunende rol weggelegd voor de drogisten. "Via de drogist en zelfmedicatie kunnen mensen een kleine kwaal zelf oplossen."

Een huisarts die meedoet aan de proef voelt "wat huiver" over de combinatie gezondheid en het commerciƫle belang van drogisterijen. "Er moet toch een bepaalde omzet worden gehaald, dus de klant is koning", zegt Marcel Kerkhoven tegen Trouw. Hij vreest ook dat drogisterijmedewerkers, van wie sommigen het werk doen als bijbaan, niet over de juiste medische kennis beschikken.

Ernstige klachten

CBD-directeur Hummel denkt niet dat het commercieel belang schuurt met de gezondheidstaak. "In de perceptie van de buitenwereld is een drogist een retailer. Toch moet hij goede en verantwoorde zorg leveren, net als bijvoorbeeld de apotheek. Dat is zijn wettelijke taak. Bij twijfel of in geval van ernstige klachten, mogen we niet verkopen maar moeten we doorverwijzen naar de huisarts."

Drogisterijen en huisartsen hebben afgesproken dezelfde adviezen te geven voor de kleine kwalen. Daarvoor hebben ze 'advieskaarten' gemaakt, schema's die duidelijk maken welke actie vereist is bij bepaalde klachten of symptomen. "Daar staat ook in wanneer je als drogist moet verwijzen naar de huisarts", zegt Hummel.