Omvang schade orkaan Kenneth in Mozambique nog onduidelijk

Met windsnelheden tot 220 kilometer per uur is orkaan Kenneth gisteravond aan land gekomen in het noordoosten van Mozambique. Zo'n 30.000 mensen zijn uit voorzorg geƫvacueerd. Overheidsfunctionarissen vrezen dat 680.000 mensen gevaar lopen door de orkaan.

Over de omvang van de schade en eventuele slachtoffers in Mozambique is nog niets bekend. Gisteren richtte Kenneth al een ravage aan op de Comoren, een eilandengroep voor de kust van Mozambique. Daar vielen zeker drie doden. De orkaan bereikte ook het zuiden van Tanzania. Vluchten in de hele regio zijn uit voorzorg geschrapt, scholen zijn gesloten.

Overstromingen

Zes weken geleden werd het zuidoosten van Mozambique al getroffen door de orkaan Idai, die het leven kostte aan meer dan duizend mensen. Tienduizenden werden door de storm en daaropvolgende overstromingen dakloos.

"De angst bestaat dat ook deze orkaan gaat leiden tot overstromingen", zegt correspondent Elles van Gelder in het NOS Radio 1 Journaal. "De orkaan blijft hangen boven land in Mozambique en het gaat heel hard regenen. Er wordt gesproken over zo'n 1000 millimeter. Ook in dit gebied zijn rivieren die buiten de oevers gaan treden."

Hogere plek zoeken

De autoriteiten zeggen dat ze nu beter zijn voorbereid op het natuurgeweld dan bij de orkaan Idai. Van Gelder: "Er zijn mensen geƫvacueerd en de overheid heeft zoveel mogelijk mensen gewaarschuwd een hogere plek te zoeken. Ook zijn er meer noodvoorraden, zeggen ze."

Hulporganisaties vrezen dat inwoners van de provincie Cabo Delgado, waar de orkaan aan land is gekomen, juist minder goed zijn voorbereid. "Ze zijn het daar niet gewend dat dit over hen heen raast", zegt Van Gelder.