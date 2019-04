'Haatprediker' Anderson wil naar Nederland, maar wie wil hem horen?

Miranda Klaver, antropoloog en theoloog aan de Vrije Universiteit en goed thuis in christelijke groeperingen, had tot deze week nooit van Steven Anderson gehoord. "Dit soort radicale figuren hebben we wel eerder gezien in de VS, dat is geen nieuw fenomeen. Wat wel echt anders is, is dat deze man door het gebruik van sociale media zijn bereik enorm kan vergroten. In zijn kerkje zitten nog geen 300 mensen, maar online heeft hij duizenden views."

Andersons kerk bevindt zich in een kantoorruimte op een bedrijventerrein in Tempe, een voorstad van Phoenix. Hij kreeg wel enige nationale bekendheid in 2009, toen hij predikte dat hij bad voor de dood van president Obama.

Via sociale media bereikt Anderson meer aanhangers dan via zijn kerk. Hij heeft 116.000 volgers op YouTube, zo'n 3700 volgers op Twitter en meer dan 5600 likes op Facebook. "Dus daarmee vergroot hij zijn bekendheid", zegt Klaver.

"Dit soort mensen leeft van aandacht, en daar draagt al het nieuws over hem aan bij." Zelfs als hij Nederland niet in komt, kan Anderson dat gebruiken, voorziet Klaver. "Dat draagt bij aan zijn status als martelaar voor het evangelie."