Meer elektrische steps op de weg: gevaarlijk of handig vervoermiddel?

In Amerika en veel landen in Europa rijden ze al. De elektrische step. Een elektrisch aangedreven voertuig, zonder een zadel om korte stukken mee af te leggen in een drukke binnenstad. Maar in Nederland zijn de steps nog niet toegestaan op de openbare weg.

Veilig Verkeer Nederland ziet de steps echter wel al in het straatbeeld opduiken. "Er worden steeds meer elektrische vervoermiddelen geproduceerd", zegt woordvoerder Rob Stomphorst. "Je mag er nu alleen gebruik van maken in je eigen achtertuin of op pleintjes."

Naar schatting zijn er al duizenden van deze stepjes verkocht in Nederland en zo'n 10.000 elektrische voertuigen.

Maar dat doet natuurlijk niet iedereen. Wat doen gebruikers van die elektrische vervoermiddelen als ze de politie tegenkomen?