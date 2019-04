Woede over aanslagen Sri Lanka keert zich tegen ahmadi-moslims

Woede over de aanslagen keerde zich dus tegen de ahmadi-moslims. Ze werden met stokken en stenen aangevallen, op straat maar ook in hun huizen.

"In Pakistan werden we aangevallen, omdat we geen moslims zouden zijn", zei een van hen tegen persbureau AP. "Nu worden we in Sri Lanka aangevallen, omdat we moslims zijn."

De Sri Lankaanse regering zegt dat de ahmadi-moslims beschermd zullen worden.