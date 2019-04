Duikteam zet duizenden oesters uit in wrak Noordzee

Wrakduikteam De Zeester uit Lauwersoog en het Wereld Natuur Fonds hebben vanochtend duizenden oesters uitgezet op een wrak op de zeebodem boven Ameland.

Het gaat om een proef van het Wereld Natuur Fonds om oesterbanken terug te krijgen in de Noordzee. Tot eind 19e eeuw bestond 20 tot 30 procent van de Nederlandse Noordzeebodem uit oesterbanken, maar die zijn door overbevissing en ziekten verdwenen. Ze keren niet uit zichzelf terug.

Kraamkamer

Het Wereld Natuurfonds noemt oesterbanken goed voor de biodiversiteit en waterkwaliteit in de Noordzee. Ze vormen kraamkamers voor andere diersoorten, die op hun beurt weer dienen als voedsel voor andere dieren.

Vorige zomer werden al oesters uitgezet op kunstmatig aangelegde 3D-geprinte oesterbanken in de Noordzee, maar het is voor het eerst dat een wrak is gebruikt als vestigingsplaats.

Volgens het Wereld Natuur Fonds is een wrak uitstekend geschikt voor dit doel. Een woordvoerder zei tegen RTV Noord: "Er wordt niet gevist en niet gebaggerd".