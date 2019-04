Sri Lanka verhoort vader zelfmoordterroristen

In Sri Lanka is de arrestatie bekendgemaakt van de vader van twee zoons die als zelfmoordterroristen meededen aan de aanslagen met Pasen. Volgens de New York Times gaat het om een man die een fortuin maakte met de handel in specerijen. De arrestatie is van verschillende kanten bevestigd, maar de politie op het eiland wil nog geen commentaar geven.

Media in India melden dat twee van de zelfmoordterroristen zijn geïdentificeerd als zoons van de zakenman Ibrahim. Hun namen zouden Inshaf en Ilham zijn. De vader zou intensief ondervraagd worden om erachter te komen wat zijn rol was bij de aanslagen.

Politie-inval

Het gezin, dat op goede voet stond met de vorige president van Sri Lanka, woonde in een villa en had de beschikking over BMW's met chauffeur, schrijft de New York Times.

Volgens een onbevestigde berichten in Sri Lanka is een politie-inval in een van de villa's van de familie eerder deze week noodlottig afgelopen. Toen de politie de vrouw van een van de broers wilde aanhouden, zou ze zich in het bijzijn van haar kinderen hebben opgeblazen. De vrouw, haar kinderen en de politieagenten zouden daarbij om het leven zijn gekomen.