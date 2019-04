Een van grootste pinguïnkolonies op Zuidpool bijna helemaal verdwenen

"Dit is ongebruikelijk. We hebben in de afgelopen 60 jaar nog nooit zo'n falen van de voortplanting gezien als nu", zegt onderzoeker Phil Trathan van de Britse Antarctic Survey.

De keizerpinguïn is de grootste pinguïn van de 18 nog in leven zijnde soorten. Ze kunnen makkelijk meer dan een meter hoog worden. Normaal broedt ongeveer 8 procent van de totale kiezerspinguïnpopulatie in Halley Bay tijdens het winterseizoen.

Volgens wetenschappers is de klimaatverandering een bedreiging voor de soort. Het zee-ijs waarop de pinguïns broeden en uitrusten tijdens het jagen, neemt af.

Andere kolonie

Veel pinguïns uit de geslonken kolonie zijn naar het nabijgelegen broedgebied Dawson-Lambton gegaan. Daar nam het aantal pinguïns in 2018 met 3500 toe vergeleken met 2017. Bemoedigend, zegt Trathan in het Amerikaanse blad Time, "maar het compenseert niet alles wat er verloren is gegaan. Niet alle pinguins zijn naar die andere kolonie getrokken."

Wetenschappers voorzien dat het voor pinguïns steeds lastiger wordt om geschikte broedplaatsen te vinden. "De afgelopen jaren smolt meer dan normaal zee-ijs. Het ijs waarop wordt gebroed, is blootgesteld aan wind en golven en dat heeft gevolgen voor de stabiliteit", zegt Trathan.

Wetenschappers verwachten dat aan het eind van de eeuw de kolonie minstens gehalveerd is, als het zee-ijs wordt gereduceerd in de mate die computermodellen voorspellen. Trathan: "De ondergang van deze kolonie keizerspinguïns is een waarschuwing voor zaken die in de toekomst steeds meer aandacht zullen vragen."