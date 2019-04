Zo moet het mogelijk zijn dat ouders hun opgesloten zoon of dochter kunnen bezoeken zonder glas ertussen, er ook 's nachts contact mogelijk is tussen ouders en kind en dat politiebureaus en cellencomplexen speciale ruimtes voor kinderen hebben. Ook moeten advocaten beter beschikbaar zijn.

Kalverboer benadrukt dat het uitgangspunt moet zijn dat kinderen alleen worden opgesloten, als het echt niet anders kan, zoals ook is vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. "Het is voor kinderen heel ingrijpend om in een cel te worden opgesloten, helemaal 's nachts." De politie moet volgens haar bij het opsluiten van kinderen heel goed uitleggen welke afwegingen er zijn gemaakt en waarom er geen alternatief was.

Een van de knelpunten is het recht op een advocaat. Dat vervalt als kinderen naar huis worden gestuurd. Wie 's avonds wordt opgepakt en moet wachten tot 's ochtends een advocaat beschikbaar is, moet de nacht in de cel doorbrengen. Kalverboer vindt dat advocaten beter beschikbaar moeten zijn, overdag en 's nachts.

Daarnaast wil de Kinderombudsvrouw dat wettelijk wordt vastgelegd dat kinderen op een andere plek dan in de cel hun verhoor kunnen afwachten. Daarnaast moeten volgens Kalverboer politie en het Openbaar Ministerie een richtlijn opstellen waarin wordt vastgelegd dat kinderen in principe niet worden vastgezet, tenzij het echt niet anders kan.