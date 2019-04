Speeddaten voor vriendschappen, niet relaties

Karin, Celina en Donya staan ook al aan de bar. Ze hebben een leuk leven, maar missen in hun buurt wel een vriendin. "Ik woon en werk in een klein dorpje en ken daar niet echt mensen", zegt Karin. "Ik wil graag wat nieuwe mensen ontmoeten." Ook Celina is eerlijk. "Ik zoek gewoon een leuke vriendin en ik vind dat best lastig in mijn omgeving." Voor Donya geldt een beetje hetzelfde. "Ik ben altijd blijven wonen waar ik vandaan kom, terwijl veel vriendinnen zijn uitgevlogen naar de grote stad. Dat contact is verwaterd terwijl het wel heel fijn is om mensen in je buurt te hebben om dingen mee te ondernemen."

Een beste vriendin missen

Deze drie vrouwen staan niet op zichzelf, blijkt uit onderzoek van de twee organiserende clubs. Een miljoen vrouwen zou een beste vriendin om zich heen missen. "Dat is echt heel veel", zegt Lize Mast van vriendinnenonline.nl. "Vaak denken mensen dat het alleen om oudere vrouwen gaat, maar dat is echt niet zo. Het komt ook voor bij 20- of 30-jarigen".