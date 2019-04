Vorig jaar ruim 4100 moties in de Tweede Kamer. Kan dat niet anders? 

Van de 4141 moties die er vorig jaar werden ingediend, werden er 1485 aangenomen. Dat wil zeggen dat 2656 moties, bijna twee derde, niet werden aangenomen.

4141 moties in 38 vergaderweken, dat komt gemiddeld neer op ruim honderd per week. Maar dat is maar een gemiddelde en zo kan het zomaar dat er op een dinsdag over bijna 200 moties gestemd moet worden. "Behoorlijk veel", zo verzucht Arib.

Is het dan allemaal verspilde moeite en energie? Arib: "Laat ik zeggen dat iets wat je vaak gebruikt wel aan kracht verliest. Vroeger was zo'n motie nog echt een ding, dan ging een bewindspersoon nog wel eens met met knikkende knieën naar huis. Maar die tijden zijn wel voorbij".

Vertrouwensproblemen

Ook Bert van den Braak herinnert zich de tijden dat moties nog wel 'een ding' waren. Neem het kabinet van Agt-Wiegel uit de jaren 70. "De tweede oliecrisis was uitgebroken, de werkloosheid was hoog en het kabinet moest flink bezuinigen. Een CDA-motie om de VVD in die tijden te dwingen de bezuinigingen in de sociale zekerheidssfeer af te zwakken, dat was niet zomaar iets."

In de huidige tijden waarin meer partijen compromissen moeten sluiten, zullen regeringspartijen elkaar niet zo snel met een zware motie in een debat verrassen. Sterker nog, dat zou tot flinke vertrouwensproblemen kunnen leiden. Daarom worden veel zaken in het wekelijkse coalitieoverleg of daarbuiten besproken. Over dat beleid zou Van den Braak wel wat meer in de media willen horen.