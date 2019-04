D66 wil verbod op nachtvluchten Schiphol

Regeringspartij D66 wil een stop op vluchten tussen 23.00 uur en 05.00 uur op vliegveld Schiphol. Op luchthavens in Duitsland, Engeland en Frankrijk landen 's nachts veel minder vliegtuigen. D66 vindt dat Nederland daar een voorbeeld aan moet nemen.

Op Schiphol vertrekken en landen jaarlijks zo'n 20.000 nachtvluchten. Op het Britse Heathrow zijn dat er zo'n 5800 en op het Franse vliegveld Charles de Gaulle bijna 5500. Op de Duitse luchthaven Frankfurt zijn nachtvluchten helemaal verboden. "Schiphol heeft er meer dan Parijs, Londen en Frankfurt samen", zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte.

Essentieel

's Nachts vliegen vooral vrachtvliegtuigen en toestellen van budgetmaatschappijen. Die vluchten zijn niet belangrijk voor de rol van Schiphol als internationale overstapplek, zegt D66.

Een verbod op nachtvluchten betekent dat sommige vakantie- of vrachtvluchten moeten uitwijken naar nabijgelegen luchthavens als Luik en Maastricht.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de luchtvaart en wordt duidelijk of het D66-plan een meerderheid haalt. De partij hoopt vooral op steun van de linkse en kleinere partijen in de Kamer.