Facebook verwacht miljardenboete vanwege privacyschendingen

De toezichthouder onderzoekt sinds vorig jaar of Facebook een afspraak met de instantie uit 2011 heeft geschonden. Het bedrijf beloofde toen na een reeks misstappen om maatregelen te nemen ter bescherming van de privacy van gebruikers.

Het onderzoek van de FTC begon nadat dat gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers zonder hun toestemming in handen waren gekomen van Cambridge Analytica, een databedrijf dat voor het campagneteam van president Trump werkte. Door dit schandaal te laten gebeuren, zou Facebook zijn belofte aan de toezichthouder hebben gebroken.

De onderhandelingen over de boete - en zeker over de hoogte ervan - wijzen erop dat ook de FTC tot die conclusie is gekomen. Of de toezichthouder ook een boete oplegt voor de hack van afgelopen najaar bij Facebook, is onduidelijk.

Grootste FTC-boete ooit

Als het bedrag inderdaad zo hoog uitvalt zou het verreweg de grootste FTC-boete ooit zijn, schrijft The Washington Post. Het huidige record staat op naam van Google, dat bedrijf betaalde een paar jaar geleden 22,5 miljoen dollar. In Europa zijn boetes voor misdragingen in deze orde van grootte normaler.

De verwachte boete voor Facebook is dus fors, maar het bedrijf groeit ondertussen door en dus is het in feite een kortlopende kostenpost. De omzet van het bedrijf steeg het afgelopen kwartaal met ruim 25 procent naar 15 miljard dollar. Ook het aantal actieve gebruiker stijgt nog steeds. In totaal gebruiken 2,7 miljard mensen elke maand wereldwijd Facebook of Messenger, Instagram of WhatsApp, diensten die ook in handen van het platform zijn.