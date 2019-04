Trein ontruimd na botsing met boom op spoor bij Ommen

Bij Beerze in Overijssel is een trein ontruimd die tegen een boom was aangereden op het traject tussen Ommen en Mariƫnberg. De boom was door het onstuimige weer omgewaaid en op het spoor terechtgekomen, meldt RTV Oost.

De ongeveer zeventig passagiers zijn uit de Arriva-trein gehaald en met een bus weggebracht. Het is nog niet bekend hoe groot de schade aan de trein is. Spoorbeheerder ProRail is bezig het spoor weer vrij te maken.

Het treinverkeer tussen Ommen en Mariƫnberg is in ieder geval tot het einde van de dienstregeling stilgelegd. Op dat deel van het traject worden bussen ingezet.