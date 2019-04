Dallas-acteur Ken Kercheval - 'Cliff Barnes' - overleden

De Amerikaanse acteur Ken Kercheval is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij werd ook in Nederland in de jaren 80 bekend door zijn rol in de tv-serie Dallas, waarin hij het personage Cliff Barnes vertolkte. Hij was de eeuwige tegenstrever van de kwaadaardige hoofdpersoon, de oliemagnaat J.R. Ewing, gespeeld door Larry Hagman. Dallas haalde destijds in Nederland hoge kijkcijfers.

Hagman en Kercheval waren de enige twee acteurs die alle veertien seizoenen dat Dallas in de VS werd uitgezonden meespeelden in de serie over geld, macht en familie-intriges. Als kijkers hem vroegen wanneer Cliff Barnes eindelijk J.R. te grazen zou nemen, antwoordde Kercheval steevast: "Komende vrijdagavond!"