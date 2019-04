Nieuwe populaire app in China: propaganda voor Xi of kennisverrijking?

President Xi Jinping is nooit ver weg in China. Nu nestelt Xi zich ook in de broekzak van menig Chinees. "Als ik even niks te doen heb, volg ik via deze app het nieuws of kijk ik video's", zegt Cheng Ran, een 24-jarige student aan de Mijnbouwuniversiteit in Peking, over het nieuwste propagandaplatform van de Communistische Partij.

Volgens Chinese media is de app in de afgelopen maanden al 100 miljoen keer gedownload. Daarmee is Xuexi Qiangguo een van de populairste downloads van het moment in China. De naam staat voor 'studeer en versterk het moederland'. Maar in xuexi, wat zich strikt genomen laat vertalen als 'studeren', zit ook een verwijzing verstopt naar de president. Studeer Xi, of, vrijer vertaald: 'studeer Xi's gedachtegoed en versterk het moederland'.

Binnen de app kunnen gebruikers lezen over Xi's laatste speeches, komt het laatste nieuws van de Chinese staatsmedia binnen en kunnen statusupdates gedeeld worden met vrienden, familie en collega's. "Hier zie je het bezoek van voorzitter Xi aan Chongqing, waar hij een armoedeproject heeft bezocht", zegt Cheng. "Dat is onderdeel van het grotere doel van de partij om in 2020 een gemiddeld welvarende samenleving te creëren", vertelt hij, terwijl hij door de app scrollt in een parkje op de universiteitscampus.

Bekijk hier de reportage van onze correspondent Sjoerd den Daas over de app: