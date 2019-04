WHO: kleuters niet meer dan een uur per dag achter een scherm

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor het eerst een richtlijn opgesteld waarin staat hoe lang kleine kinderen naar een beeldscherm kunnen kijken zonder schade op te lopen.

Kinderen onder de 5 jaar zouden niet meer dan een uur per dag naar een scherm moeten kijken - liever minder - en kinderen onder de 1 helemaal niet.

Welke schade kinderen kunnen oplopen als ze te lang voor een beeldscherm zitten, vermeldt de WHO niet. Volgens de organisatie zijn richtlijnen nodig om te voorkomen dat mensen te veel tijd zittend doorbrengen. Gebrek aan lichaamsbeweging is een belangrijke risicofactor voor vroegtijdig overlijden en draagt bij aan de toename van obesitas.

Baby's jonger dan 1 jaar moeten volgens de WHO ten minste een half uur per dag op hun buik liggen en oudere kinderen zouden dagelijks zeker drie uur lichaamsbeweging moeten krijgen.

Onvoldoende bewijs

Onderzoekers van de universiteit van Oxford stellen dat in het advies van de WHO geen rekening is gehouden met de voordelen van digitale media. "Alle tijd achter een beeldscherm wordt over één kam geschoren. Er is niet gekeken naar de inhoud en de context van beeldschermgebruik", zegt de directeur onderzoek van de vakgroep informatica van het instituut voor Sociale Wetenschappen.

Een Brits onderzoeksinstituut voor kindergeneeskunde en kinderwelzijn vindt dat er onvoldoende bewijs is om vast te stellen hoe lang kinderen zonder schade naar schermen kunnen kijken.

Zorgvuldig kiezen

De richtlijnen van de WHO zijn enigszins vergelijkbaar met een advies van de Amerikaanse vereniging van kinderartsen, de Academy of Pediatrics. Die beveelt voor kinderen tot anderhalf jaar aan om alle beeldschermen te vermijden.

Bovendien wordt ouders van kinderen tot twee jaar aangeraden zorgvuldig te kiezen wat ze hun kinderen laten zien, en liefst samen met het kind te kijken.