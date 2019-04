Het 'niet-linkse' geluid van Jensen stopt, waar is de rechtse televisie?

Mediajournalisten zijn niet heel erg te spreken over de talkshow, vooral door de 'kritiekloze Jensen-manier' waarop de host zijn gasten interviewde. "Het waren rechtse gasten, over rechtse dingen om op die manier een rechts geluid te laten horen", zegt mediajournalist Gudo Tienhooven (AD). "Het was veel interessanter geweest als Jensen linkse mensen had uitgenodigd en die rechtse vragen had gesteld. Zo had het niets meer met journalistiek te maken."

Dat beaamt mediajournalist Ron Vergouwen. "Jensen had een fris geluid kunnen opleveren, maar dit was de Jensen-methode. Als je een talkshow leidt met politici moet je wel tegengas geven, of je het nou met ze eens bent of niet. Jensen liet zijn gasten leeglopen. Dat leverde geen spannende televisie op, terwijl de gasten wel interessant waren."

Echoput

Volgens mediajournalist Goossens is er wel degelijk behoefte aan een rechts geluid op televisie. "Maar Jensen is 24 weken lang een echoput gebleken met een zeer beperkt publiek. De rechtse televisie is zeker nodig, maar kijkers in die hoek verwachten inmiddels niet eens meer dat er iets voor hun op televisie is. WNL moet gaan doen waar de omroep voor is opgericht, want alleen dan is het een grotere bijdrage aan 'niet-links' op televisie."

WNL ontstond in 2009 om een tegenwicht te bieden aan "een eenzijdig links geluid", dat volgens de oprichters van de omroep overheerst op de Nederlandse publieke zenders. De omroep werd destijds opgericht door Sjuul Paradijs, die toen nog hoofdredacteur van de Telegraaf was. WNL is belangrijk, zegt Goossens. "Dat vindt ook de raad van bestuur van NPO: WNL is nodig om bij de omroep aandacht te geven aan het hele spectrum, van links tot rechts."