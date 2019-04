VVD, D66, PvdA en SGP willen inreisverbod 'haatprediker'

Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen niet dat een extremistische christelijke prediker uit Amerika wordt toegelaten tot Nederland. VVD, D66, PvdA en SGP vinden dat Steven Anderson uit Arizona op 23 mei niet naar Nederland mag komen om te spreken.

VVD-Kamerlid Yesilgoz twittert dat hij wat VVD betreft niets te zoeken heeft in Nederland. "Haatpredikers komen in alle vormen voor. Deze gevaarlijke 'prediker' vindt onder andere dat homo's moeten branden en dat de bloedige aanslag op een homobar in Orlando 'goed nieuws' was", stelt ze.

D66-Kamerlid Bergkamp vindt dat "de haatzaaier een groot gevaar vormt voor de waarden waar wij in Nederland voor staan: we zijn gelijk, tolerant en verdraagzaam."

Ook PvdA en SGP willen dat de Amerikaan bij de grens wordt tegengehouden, omdat hij oproept tot geweld of dat goedpraat.

Het COC Nederland roept de de staatssecretaris op om Anderson als ongewenste vreemdeling de toegang tot ons land te ontzeggen. Anderson is eerder al de toegang geweigerd of uitgezet door onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Botswana en Jamaica.

"Hij roept op tot haat. Hij wil dat overheden lhbt'ers vermoorden en dat lhbt'ers zichzelf een kogel door hun hoofd schieten", zei Philip Tijsma van COC Nederland vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Holocaust

Het CIDI sluit zich aan bij de oproep van het COC. Joden hebben volgens Anderson gelogen over de Holocaust, zodat de staat Israël gecreëerd kon worden. Het CIDI wijst erop dat het ontkennen van de Holocaust in Nederland strafbaar is.

Bronnen melden aan de NOS dat het kabinet bekijkt of de man daadwerkelijk geweerd kan worden.