Omzet en winst Boeing onder druk door crashes met 737 MAX

Het eerste kwartaal heeft Boeing nog niet veel last bezorgd van het wereldwijd aan de grond houden van de 737 MAX-toestellen. De omzet van 's werelds grootste vliegtuigbouwer daalde licht van 23,4 miljard dollar naar 22,9 miljard. De nettowinst liep harder terug, van 2,5 miljard dollar naar 2,15 miljard dollar, een daling met 13 procent, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde kwartaalcijfers.

De impact van twee vliegtuigcrashes met 737 MAX-toestellen in Indonesië en Ethiopië kort na elkaar als gevolg van softwareproblemen, de laatste in maart, wordt vooral in de komende maanden verwacht. De eerder uitgesproken omzet- en winstverwachtingen voor 2019 heeft het bedrijf dan ook geskipt. Er komt een nieuwe prognose zodra er meer duidelijkheid is over de 737 MAX.

De kosten zijn met een miljard dollar gestegen, doordat afgebouwde vliegtuigen niet geleverd kunnen worden aan klanten over de hele wereld. De productie is teruggeschroefd naar 42 vliegtuigen, tien minder dan oorspronkelijk de planning was.

De kasstroom, het geld dat door het bedrijf stroomt als inkomsten en uitgaven, lag in het eerste kwartaal 350 miljoen dollar lager. Het bedrijf geeft bovendien extra geld uit om de software te updaten. Tevens is gestopt met het inkopen van eigen aandelen. Het orderboek, met daarin meer dan 5600 bestelde commerciële vliegtuigen, is 487 miljard dollar groot.

Volgens topman Dennis Muilenburg wordt alles gedaan om de 737 MAX weer in de lucht te krijgen. "Het hele bedrijf is gefocused op veiligheid en wil het vertrouwen winnen en herwinnen van klanten, toezichthouders en passagiers."