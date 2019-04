Tientallen doden door noodweer in Zuid-Afrika

Zware regen en overstromingen hebben de afgelopen dagen zeker vijftig levens geƫist in Zuid-Afrika. Vooral de stad Durban en omgeving aan de oostkust zijn zwaar getroffen.

Reddingswerkers zoeken in ingestorte gebouwen en woningen naar slachtoffers. Meer dan duizend mensen zijn dakloos geraakt. Zij worden opgevangen door hulporganisaties.

President Ramaphosa heeft de getroffen regio Kwazulu-Natal bezocht. Hij sprak met familieleden van slachtoffers van het noodweer.

"Dit is deels waar klimaatverandering over gaat, dat het ons treft wanneer we het het minst verwachten", zei hij tijdens zijn bezoek. Hij beloofde extra geld voor de slachtoffers van de watersnood. De president gaat ook nog naar de provincie Oost-Kaap, waar ook doden zijn gevallen door het slechte weer.

Vandaag worden door de regen en harde wind nog meer overstromingen verwacht. De verwachting is dat het weer vanaf morgen zal verbeteren.