Veel beelden van kindermisbruik op Nederlandse servers

Op servers in Nederland staan veel beelden van kindermisbruik, maar het is niet zo dat Nederland ook daadwerkelijk het meeste in de wereld host. Dat zegt het Meldpunt Kinderporno in een reactie op een onderzoek van de Internet Watch Foundation (IWF), een Brits meldpunt dat in kaart brengt waar kindermisbruik vandaan komt.

Volgens de IWF is 47 procent van de afbeeldingen en video's van seksueel misbruik bij kinderen gehost in Nederland, op grote afstand gevolgd door de VS, Rusland en Slowakije. Dat is niet waar, zegt een woordvoerder van het Meldpunt Kinderporno.

"Nederland is niet de eerste, maar de tweede in de wereld. Het zijn de Verenigde Staten die verreweg het meeste materiaal hosten. We hebben het dan echt over miljoenen en miljoenen plaatjes." Het Meldpunt Kinderporno kreeg vorig jaar zelf 226.000 meldingen. "Dat is dus een fractie van de meldingen die de Amerikanen binnenkrijgen."

Grootste in Europa

Uit cijfers van InHope, een netwerk van 46 meldpunten uit 40 landen, is op te maken dat de VS 43 procent van de beelden host en Nederland 19 procent. Dat maakt Nederland nog wel de grootste speler in Europa, maar dus niet wereldwijd. Verderop in de ranglijst staan Frankrijk, Rusland en Canada met alle drie 7 procent. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat dat cijfers uit 2017 zijn en de IWF cijfers uit 2018 meldt.

"Het verschil in cijfers is dat de IWF niet alleen meldingen van kinderporno behandelt, maar ook zelf zoekt naar dit materiaal", zegt de woordvoerder. "En daarmee zijn hun cijfers gekleurd. Omdat ze met name in Nederland op zoek gaan, is het logisch dat hun cijfers laten zien dat hier veel materiaal gevonden wordt."

Internetknooppunt

Volgens het Meldpunt Kinderporno zijn er meerdere redenen te noemen waarom veel kinderporno juist in Nederland wordt gehost. "De VS en Nederland zijn ook de nummer 1 en 2 als het gaat om het hosten van pornosites", zegt het meldpunt. "We hebben hier een heel goed netwerk, met het internetknooppunt AMS-IX. Dat leidt tot weinig vertraging, dat wil je bij foto's en video's."

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei in 2018 al dat "kinderporno van internet af moet". Hij schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat de "positie van de Nederlandse overheid om bedrijven op hun verantwoordelijkheid hierin te wijzen van belang is, mede gezien bijvoorbeeld de grote hostingbranche in Nederland die klanten over de hele wereld bedient".