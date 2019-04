Douane onderschept steeds vaker per post verstuurde drugs

De douane vindt steeds vaker brievenbuspakketjes met drugs die bestemd zijn voor landen buiten Europa. Tijdens een steekproef werden kort geleden 1100 pakketjes onderschept. Negen van de tien pakketjes bevatten drugs.

De meeste pakketjes hadden een bestemming in Amerika, Nieuw-Zeeland of Australië. Xtc en amfetamine worden het vaakst verstuurd, schrijft de Volkskrant.

Werd er in 2016 nog 137 kilo xtc onderschept, een jaar later was dat al 370 kilo en vorig jaar 460 kilo. "Als je nagaat dat vaak maar een aantal grammen tegelijk wordt verstuurd, kun je nagaan dat het aantal pakketten enorm is", zegt Kim Kuipers, handhavingsregisseur bij de douane tegen het NOS Radio 1 Journaal.

Nederland staat internationaal bekend als een grote exporteur van synthetische drugs. Door de opkomst van het darkweb, een afgeschermd deel van het internet, is het makkelijker geworden die drugs online in ons land te bestellen. De verstuurde pakketjes vallen minder op, omdat het aantal bestellingen bij gewone webwinkels groeit en er dus veel meer pakjes worden verstuurd.

"Bovendien begrijpen we van buitenlandse collega's dat er toenemende gebruikersmarkten zijn en dat zij de voorkeur geven aan Nederlandse xtc", zegt Kuipers.

Maar een fractie

De douane vermoedt dan ook dat de in beslag genomen drugs maar een fractie zijn van wat er echt wordt verstuurd. Achter de meeste verzendingen zitten waarschijnlijk criminele organisaties, maar mogelijk wagen ook particulieren af en toe de stap om wat bij te verdienen, zegt de douane.

De douane zit standaard in het landelijke sorteercentrum van PostNL. Kuipers: "We voeren daar controles uit, maar worden er ook regelmatig door medewerkers bijgeroepen als zij iets aantreffen. Op basis van onze bevoegdheden kunnen wij dat pakket dan controleren."

Om de drugs-pakketdiensten aan te pakken, werkt de douane al veel samen met buitenlandse diensten. "Je ziet dat dat z'n vruchten afwerpt", zegt Kuipers. "Er komen meer verdachten in beeld en er zijn al arrestaties verricht. We hebben het gevoel dat we echt een vuist maken in de richting van criminelen."

De straf die er op het verzenden staat, is afhankelijk van het gewicht of het aantal pillen. Twintig pillen zijn goed voor vijf weken gevangenisstraf, maar de straf wordt hoger als iemand zich hier al eerder schuldig aan heeft gemaakt.