Journalistieke vakprijzen voor Nieuwsuur, Volkskrant en RTL Nieuws

Bij de uitreiking van de Tegels, de belangrijkste journalistieke prijzen van het jaar, zijn onder meer Nieuwsuur, Trouw, RTL Nieuws en de Volkskrant bekroond. De vakprijzen werden in acht categorieën uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

In de categorie Onderzoek vielen Milena Holdert van Nieuwsuur en Ghassan Dahhan van Trouw in de prijzen. Ze deden samen onderzoek naar steun van de Nederlandse regering aan strijdgroepen in Syrië.

De Volkskrant ging met drie Tegels naar huis. Een daarvan, in de categorie Nieuws, was voor de onthulling van Natalie Righton dat minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken had gelogen over een ontmoeting met president Poetin. Het stuk leidde tot het aftreden van Zijlstra.

RTL Nieuws won twee Tegels, waarvan een voor Daniël Verlaan. De tech-journalist werd door de jury onder leiding van RTL Nieuws-journalist Pieter Klein bekroond als grootste talent.