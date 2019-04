COC wil dat Nederland Amerikaanse 'haatprediker' weert

COC Nederland wil dat de Amerikaanse prediker Steven Anderson Nederland niet in komt. De lhbti-belangenorganisatie roept staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid op hem de toegang te weigeren.

De baptist Anderson spreekt zich geregeld extreem hatelijk uit over onder anderen lhbti'ers. Zo zei hij bij een optreden dat lgbt voor hem staat voor 'Let God Burn Them'. Toen in 2016 in een homobar in Orlando vijftig mensen werden omgebracht, noemde Anderson het in een YouTube-video "goed nieuws dat er vijftig pedofielen minder zijn".

Ook is hij fel anti-abortus, heeft hij president Obama dood gewenst en staat hij erom bekend dat hij de bewijzen voor de Holocaust ter discussie stelt.

Gevaar

De prediker, die in 2005 de Faithful Word Baptist Church oprichtte en zich op bijbelteksten beroept, wil op 23 mei in Amsterdam aan soul winning gaan doen. Verder heeft hij een preek gepland. Het is onbekend welke locaties hij wil bezoeken.

Het COC noemt Anderson een "haatprediker" en wil dat hij wordt beschouwd als ongewenste vreemdeling. "Diverse wetten geven Harbers die bevoegdheid als personen een gevaar vormen voor de openbare orde", aldus de belangenorganisatie. Het COC heeft een kopie van de oproep aan de Tweede Kamer en aan burgemeester Halsema gestuurd.

Petitie

Naast Nederland is de prediker ook van plan om binnenkort Zweden en Ierland te bezoeken. In Ierland is verzet tegen zijn komst. Ruim 9500 mensen ondertekenden een petitie om hem buiten de deur te houden.

Eerder werd Anderson vanwege zijn opmerkingen over homo's de toegang tot Zuid-Afrika ontzegd.