Duizenden fans zingen spelers FC Twente toe bij huldiging

Het kampioenschap van FC Twente gaf een zucht van opluchting gisteren in de regio. De club ploeterde een jaar in de eerste divisie en had te maken met financiƫle problemen. Maar nu is de club weer terug op het hoogste niveau.

'Fans verdienen de titel het meest'

Dat is volgens aanvoerder Wout Brama mede te danken aan de fans. "De supporters waren dit seizoen vaak beter dan dat wij voetbalden. Zij verdienen deze titel het meest. Ze hebben veel steun gegeven. Daardoor hebben we misschien wel de titel kunnen pakken", zei hij tegen RTV Oost.

Brama werd in 2010 ook kampioen met Twente, toen in de eredivisie. Toch vindt hij deze titel knapper. "Ik denk dat het echt een wonder is dat we kampioen zijn geworden."

"Alles was eigenlijk slecht dit seizoen, en dan toch dit redden. Dat is toch wel knap", zegt clubwatcher Fardau Wagenaar van Tubantia: