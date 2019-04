Saudi-Arabië executeert 37 mensen voor terroristische activiteiten

In Saudi-Arabië zijn op één dag 37 mensen geëxecuteerd. Ze zijn om leven gebracht door onthoofding. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren deze Saudi's betrokken bij terroristische activiteiten.

Het nieuws over de executies werd naar buiten gebracht via staatsmedia, waaronder de nieuwszender al-Ekhbariya. In een verklaring van het ministerie werd gezegd dat de geëxecuteerde Saudi's extremistische ideologieën aanhingen en terroristische cellen hadden gevormd. Ze hadden als doel chaos te veroorzaken en sektarisch geweld uit te lokken.

Het ministerie liet verder weten dat de 37 geëxecuteerden schuldig zijn bevonden door een rechtbank in Riyad die is gespecialiseerd in terrorismezaken. Ze zijn veroordeeld voor het aanvallen van veiligheidsinstallaties met explosieven, het doden van beveiligingspersoneel en voor samenwerking met vijandelijke organisaties, zo liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten.

Koninklijk besluit

Het vonnis is volgens het ministerie bekrachtigd door de hoogste rechtbank in Saudi-Arabië en ondersteund met een koninklijk besluit.

De executies zijn verspreid over Saudi-Arabië uitgevoerd. In de verklaring van het ministerie werd ook gezegd dat de lichamen van twee geëxecuteerde mannen in het openbaar zijn getoond. Ze hingen enkele uren aan een paal. De maatregel zou zijn bedoeld als afschrikking.

IS

De onthoofdingen zijn uitgevoerd, een dag nadat IS de verantwoordelijkheid had opgeëist voor een aanslag op een gebouw van de Saudische veiligheidsdienst in de stad Zulfi. Die aanslag werd zondag gepleegd. Alle vier de aanvallers zouden zijn gedood en drie veiligheidsagenten raakten gewond.

De laatste keer dat in Saudi-Arabië zoveel mensen op één dag werden geëxecuteerd was in 2016. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch werden op 2 januari van dat jaar 47 mannen om het leven gebracht die veroordeeld waren voor terrorisme. De meesten zouden lid zijn geweest van al-Qaida. Het was toen de grootste massa-executie sinds 1980.