Brandweerwagen botst op auto tijdens spoedrit en slaat om

Een brandweerwagen is vanmiddag frontaal op een auto gebotst tijdens een spoedrit. Door de botsing sloeg de brandweerwagen om en belandde op zijn kant. Vijf mensen raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde op de Amsterdamsestraatweg in Baarn. Over de oorzaak is nog niets bekend, de politie onderzoekt dat. Alle vijf de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt RTV Utrecht. Het gaat om vier brandweerlieden en een inzittende van de personenauto. Het is niet bekend hoe ernstig hun verwondingen zijn.

De brandweerwagen was onderweg naar een bosbrand in Baarn. Het vuur is door een andere ploeg geblust.