D66 en CDA willen vaccinatiegraad mazelen in reisadviezen BuZa

Regeringspartijen D66 en CDA willen dat er in de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken expliciet wordt vermeld hoe het staat met de vaccinatiegraad tegen mazelen in dat betreffende land. Ouders met kinderen onder de 14 maanden moeten actief gewaarschuwd worden als er uitbraken van de ziekte zijn in het land waar ze naartoe willen reizen.

De Kamerleden Sjoerdsma (D66) en Van Helvert (CDA) hebben daarover vragen gesteld aan minister Blok van Buitenlandse Zaken. Ze wijzen erop dat mazelen aan een opmars bezig is in Europa. Het aantal ziektegevallen is verviervoudigd, onder meer door uitbraken in vakantielanden als Italië, Frankrijk en Griekenland. In New York is op dit moment een grote uitbraak in de joods-orthodoxe gemeenschap.

Haags kinderdagverblijf

Ook de recente uitbraak van mazelen in een Haags kinderdagverblijf zou zijn veroorzaakt doordat een kind de ziekte opliep in het buitenland, en bij terugkomst andere kinderen heeft besmet. Kinderen worden pas gevaccineerd tegen mazelen als ze 14 maanden oud zijn.

Sjoerdsma en Van Helvert willen weten waarom er in de reisadviezen van Buitenlandse Zaken niets staat over de risico's die kleine kinderen lopen in die landen en of dat niet alsnog kan gebeuren. De GGD's waarschuwen wel actief voor verhoogd besmettingsgevaar.