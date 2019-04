Baudet verrast door kritisch interview medeoprichter Otten

Thierry Baudet van Forum voor Democratie was naar eigen zeggen verrast door het kritische interview dat zijn tweede man, Henk Otten, zaterdag gaf aan NRC Handelsblad. Maar Baudet ontkent dat er sprake is van een richtingenstrijd in zijn partij.

"Er is bij ons een permanente discussie gaande", reageerde Baudet laconiek. Otten zei in de krant dat Baudet partijgenoten in de provincie "onnodig in de wind zet", door te flirten met extreemrechts gedachtegoed. Forum wordt daardoor te veel naar rechts getrokken, vindt Otten, die de Eerste Kamerfractie van de partij gaat leiden.

Baudet ziet de uitspraken van Otten niet als fundamentele kritiek. "Het gaat een beetje om de toon. De één is wat praktischer ingesteld en de ander wat filosofischer."