Woning en tuin Soest doorzocht vanwege vermissingszaak

De politie doet forensisch onderzoek in en om een woning aan de Lange Brinkweg in Soest. Rechercheurs zijn daar bezig in verband met een vermissingszaak.

Politiemedewerkers in witte pakken lopen de woning in en uit, schrijft RTV Utrecht.

Een 56-jarige man is aangehouden. Of de man of de vermiste persoon in het pand woonden, wordt niet bekendgemaakt. Ook kan de politie niet zeggen wat de relatie tussen de vermiste en de gearresteerde persoon is.