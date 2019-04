Saharastof boven Nederland: mooie foto's, vieze auto's

Als je vandaag of morgen van plan bent om je auto te wassen of je ramen te zemen, kan je het beste nog even wachten. Er trekt hoog in de lucht namelijk Saharastof over het land. Dat merken we vandaag al aan dikkere sluierbewolking in het zuiden. Morgen worden buien verwacht en kunnen de stofdeeltjes naar beneden komen.

De Saharastof trekt over grote delen van Europa. Het wordt meegevoerd met een lagedrukgebied dat zich vanuit Afrika richting het noorden verplaatst. Door dit lagedrukgebied is er veel Saharastof in de lucht gekomen, schrijft Weerplaza. De meeste stof bevindt zich vannacht en morgenochtend boven Nederland.

In Malta hadden ze er gisteren al 'last' van: