Burgerinitiatief: tienduizenden handtekeningen tegen hondenbelasting

Hondenbelasting is een onrechtvaardige belasting die is gebaseerd op willekeur, vindt Gary Yanover uit het Zeeuwse Kortgene. Daarom begon hij in 2012 het burgerinitiatief 'Stop Hondenbelasting' voor afschaffing ervan. Vandaag overhandigt hij 40.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer.

Van de 355 gemeenten heffen er 201 hondenbelasting, zegt Yanover. De gevraagde bedragen liggen tussen de 15 en 125 euro per jaar en zijn volgens hem gebaseerd op de bedragen die gemeenten nodig hebben om hun begroting te dichten. "Dat geld verdwijnt vervolgens in de algemene middelen en kan door gemeenten overal voor worden gebruikt. Het is een misverstand dat het wordt ingezet voor bijvoorbeeld het opruimen van hondenpoep."

Honden leveren veel voordelen op voor onze maatschappij, vindt Yanover. Ze zijn niet alleen goed gezelschap voor eenzame mensen, maar bevorderen de conditie van mensen omdat ze moeten worden uitgelaten. Ook zijn ze goed voor de sociale contacten. Al met al besparen ze de gemeenschap veel kosten op bijvoorbeeld gebied van de gezondheid, vindt de opsteller van de petitie.