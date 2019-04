Groothertog Jan van Luxemburg overleden

Groothertog Jan van Luxemburg (98), oud-staatshoofd van Luxemburg, is overleden. "Hij heeft ons in vrede verlaten, te midden van de liefde van zijn familie", schrijft zijn oudste zoon en opvolger Henri op de website van het Luxemburgse hof.

Groothertog Jan werd meer dan een week geleden in een ziekenhuis opgenomen met een longinfectie. Even leek hij te herstellen, maar eind vorige week ging zijn gezondheid snel achteruit.

Oorlog

Jan werd in 1921 geboren als oudste zoon van groothertogin Charlotte en prins Felix van Bourbon-Parma. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog week het gezin uit naar Frankrijk en daarna naar de VS. Jan studeerde daarna rechten en politieke wetenschappen in Canada.

In 1942 nam hij dienst in het Britse leger. Na de invasie van Normandië vocht hij in Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland.

Huwelijk

Jan trouwde in 1953 met zijn jeugdvriendin Joséphine-Charlotte (1927-2005), een zus van de Belgische koningen Boudewijn en Albert. Ze kregen vijf kinderen.

In 1964 volgde Jan zijn moeder, groothertogin Charlotte, op als staatshoofd. Na zijn aftreden in 2000 trok hij zich steeds verder terug uit het openbare leven.

Het Luxemburgse hof heeft goede banden met de Oranjes. Prinses Beatrix ging drie jaar geleden naar de viering van Jans 95ste verjaardag en was ook bij de uitvaart van Joséphine-Charlotte, in 2005.