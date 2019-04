Schoten gelost in Delft, drie mensen aangehouden

Na een schietincident op de Van Adrichemstraat in het westen van Delft zijn drie mensen aangehouden. Volgens de politie is er mogelijk over en weer geschoten en zijn er geen gewonden aangetroffen. Ook was er een persoon op een scooter bij betrokken.

Op foto's is te zien dat een auto en een gebouw zijn geraakt. De omgeving is afgezet en er vloog een politiehelikopter. "De politie haalt nu een auto weg die geraakt is", zegt een medewerker van een snackbar op het aangrenzende Van Foreestplein. "Dit is natuurlijk niet leuk, eigenlijk gewoon eng."

De politie zoekt getuigen.