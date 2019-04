Keukenhof en Kinderdijk: het is te druk, blijf vandaag weg

Dagjesmensen worden opgeroepen vandaag niet naar de molens in Kinderdijk te komen. Ook de Keukenhof in Lisse vraagt mensen een andere dag te kiezen. Beide attracties hadden gisteren te maken met grote drukte en verwachten vandaag opnieuw veel bezoekers.

In Kinderdijk zijn bezoekers gisteren weggestuurd. Het was te druk voor het Unesco Werelderfgoed, schrijft RTV Rijnmond.

Ook vandaag grijpt de organisatie waarschijnlijk in. "Bij grote drukte stoppen we de kaartverkoop om de doorstroom en veiligheid op onze bezoeklocaties te garanderen", meldt de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Jaarlijks komen er zo'n 600.000 toeristen naar de molens in de Alblasserwaard.

Keukenhof

In de Bollenstreek waren er gisteren grote verkeersopstoppingen en de Keukenhof was daardoor op een gegeven moment onbereikbaar. Alle parkeerplaatsen waren vol en op de omliggende wegen stond het verkeer muurvast.

Vandaag gaan ook veel mensen naar de stranden of naar de Paasraces op het circuit van Zandvoort.