Wijk in Maarssen afgezet om namaak-granaat

In Maarssen is een woonwijk vanmorgen deels afgezet nadat er een mogelijk explosief was gevonden. Na onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst, bleek dat het ging om grinder: een apparaatje waarmee wiet gemalen kan worden. Het apparaatje zag eruit als een granaat.

Rond 08.00 uur vanmorgen zette de politie de wijk af nadat bewoners alarm hadden geslagen.

Inmiddels is de woonwijk weer vrijgegeven, meldt RTV Utrecht. Wie de nep-granaat in de wijk heeft achtergelaten, is onduidelijk.