Steeds vaker billen afvegen op z'n Japans: met water in plaats van papier

In Japan is het de gewoonste zaak van de wereld: een hightech-wc die je billen schoon spoelt met een straaltje warm water uit een uitschuivend sproeiertje. Daardoor hoef je veel minder of zelfs helemaal niet te vegen met wc-papier.

Ruim 80 procent van de Japanse huishoudens heeft zo'n ding. In Europa is Zwitserland voorloper op dit gebied: van alle nieuw geïnstalleerde wc's is daar nu rond de 7 procent een douche-wc.

Ook in Nederland stijgt nu de populariteit van dit sanitair, vaak Japans toilet, douche-wc of bidet-wc genoemd. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS bij verschillende verkopers en fabrikanten.

Kleine markt, maar stijgt flink

"Wij verkopen en installeren zulke wc's al zeven jaar", zegt Roy Hakker van sanitairwinkel Frisse Bips. "De eerste pakweg vier jaar ging het langzaam. Maar de laatste paar jaar gaat het steeds beter. Ik schat in dat de verkoop in de gehele markt nu zo'n 15 procent per jaar stijgt en wij zitten daar nog een stuk boven. Het blijft nog wel een kleine markt."

"Ik zie een enorme versnelling", zegt Richard Scheps van Bidetdouche. "De afgelopen twee jaar verkopen wij er steeds 3 keer zoveel als het jaar ervoor. Het is nog niet doorgebroken, maar wij zien wel een toename in de bekendheid en interesse."