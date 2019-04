Vier doden bij eenzijdig ongeval op A1 bij Deventer

Op de A1 ter hoogte van Deventer zijn vanmorgen vier mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval. Een auto is tegen een portaal met matrixborden gebotst en daarna in brand gevlogen.

Door het ongeluk is de snelweg in de richting Apeldoorn afgesloten, het verkeer wordt omgeleid. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en naar de identiteit van de slachtoffers.

Staphorst

Op de A28 was vanmorgen ter hoogte van Staphorst ook een eenzijdig ongeval. Daarbij is een dode gevallen. Een tweede inzittende is met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis.