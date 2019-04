Brand in appartementencomplex Liessel, twee gewonden naar ziekenhuis

In Liessel in Noord-Brabant heeft brand gewoed in een appartementencomplex. Volgens de brandweer zijn daarbij drie mensen gewond geraakt, van wie er twee naar het ziekenhuis moeten omdat ze rook hadden ingeademd.

De bewoners die niet gewond zijn geraakt, zijn opgevangen in een nabijgelegen café. Over de oorzaak van de brand kan een woordvoerder van de brandweer nog niets zeggen. Het vuur is inmiddels onder controle.

Het pand aan de Hoofdstraat telt negen appartementen. Daarvan zijn er volgens de brandweer vier of vijf door de brand getroffen.