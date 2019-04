Verdachten van moord op journaliste Noord-Ierland vrijgelaten

De Noord-Ierse politie heeft twee jonge mannen die waren opgepakt voor de dood van een journaliste vrijgelaten. De twee mannen van 18 en 19 jaar worden niet verder vervolgd, zegt de politie, die verder nog niemand heeft opgepakt voor de moord.

De 29-jarige journaliste Lyra McKee werd donderdag doodgeschoten in het Noord-Ierse Londonderry. De politie houdt rekening met een terroristisch motief en verdenkt de New IRA, een afsplitsing van het Ierse Republikeinse Leger (IRA), van haar dood.

Onrustig

De journaliste werd neergeschoten in de wijk Creggan, waar de politie op dat moment werd beschoten en bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Een lokale journalist zegt dat de vrouw bij een politieauto stond, toen ze werd geraakt door een kogel. Ze wordt komende woensdag in haar woonplaats Belfast begraven.

In Londonderry is het sinds januari onrustig. Bij de rechtbank in het centrum van de stad ontplofte toen een auto. Die aanslag werd opgeÃĢist door de New IRA.

De politie maakte een dag na het incident beelden openbaar waarop te zien is hoe een gemaskerde man schiet op politiewagens en toeschouwers: