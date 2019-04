Overstromingen in Canada, 1200 mensen hun huizen uit

In het oosten van Canada zijn 1200 mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Daarbij is het leger ingezet, dat zo'n 600 militairen naar getroffen gebieden heeft gestuurd. Vooral rond de stad Quebec, maar ook bij de hoofdstad Ottawa, worden huizen door het hoge water bedreigd.

De overstromingen worden veroorzaakt door het warme weer in Canada, waardoor smeltwater vanuit het noorden naar het oosten van Canada stroomt. Ook is er de afgelopen dagen veel regen gevallen, waardoor rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Zeker duizend woningen zijn inmiddels overstroomd, duizenden andere huizen worden door het hoge water bedreigd.

Tot dusver hebben de overstromingen aan één iemand het leven gekost: een 72-jarige automobilist had gisteren niet door dat een brug door de overstromingen was weggeslagen en reed met haar auto het water in.

Goede voorbereiding

Naar verwachting worden de weersomstandigheden de komende dagen beter, met lagere temperaturen en geen neerslag. Overstromingen in hetzelfde gebied leidden twee jaar geleden tot het uitroepen van de noodtoestand.

Een woordvoerder van de civiele beschermingsdienst zegt dat de wateroverlast behoorlijk zal zijn, maar niet zo zwaar als in 2017. "De overheid en burgers zijn goed voorbereid."

Canada heeft de afgelopen dagen tienduizenden zandzakken uitgedeeld voor de bescherming van huizen en gebieden. Ook hebben gemeenten vrijwilligers gemobiliseerd.