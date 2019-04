Nederlandse ambassadeur vindt niet dat Sri Lanka nu gemeden moet worden

Er is geen reden om Sri Lanka de komende tijd te mijden als vakantieland. Ook hoeven mensen die nu in Sri Lanka zijn het land niet zo snel mogelijk te verlaten. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur Joanne Doornewaard in een reactie op de aanslagen die meer dan 200 levens hebben geëist.

Doornewaard zegt dat het wel belangrijk is dat iedereen op het eiland de adviezen van de autoriteiten en reisorganisaties opvolgt. Op dit moment betekent dat dat men zich moet houden aan de avondklok.

Ook is het niet raadzaam om nu kerken te bezoeken. Maar de Nederlandse ambassade in Sri Lanka zegt geen signalen te hebben over een verdere dreiging.

Nederlands slachtoffer

Doornewaard heeft van 's morgens vroeg tot 's avonds laat overleg gehad met de autoriteiten, de Europese collega's en ziekenhuizen. Ook is er contact geweest met de familie van het Nederlandse slachtoffer. Het gaat om een 54-jarige vrouw, die met haar gezin in het Cinnamon Grand Hotel in Colombo verbleef. Ze laat een man en kinderen achter.

De vrouw is voor zover bekend het enige Nederlandse slachtoffer. Ook onder de gewonden in het ziekenhuis zijn geen Nederlanders. Toch sluit de ambassade niks uit. "Er zijn ook nog veel gewonden niet geïdentificeerd", zegt Doornewaard. "Daar zouden Nederlanders bij kunnen zijn."

De ambassade zegt niet te weten wie er achter de aanslag zit. Morgen komen de veiligheidsdiensten bij elkaar en komt er misschien meer informatie naar buiten.

De aanslag is een harde klap voor Sri Lanka. Doornewaard: "Sri Lanka is erg populair onder toeristen en dat toerisme is belangrijk voor de economie. Dit gaat zeker effect hebben."