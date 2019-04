Opnieuw drukte bij Keukenhof, Rijkswaterstaat: 'Stop niet op vluchtstrook'

De Keukenhof is opnieuw niet meer te bereiken per auto. Het bloemenpark trekt ook vandaag weer ontzettend veel publiek. Mensen stopten vanochtend zelfs op de vluchtstrook van de A44 bij Lisse om foto's te kunnen maken van de bloemenvelden.

Door de stoppende auto's ontstond een file bij Kaag. Rijkswaterstaat waarschuwde via Twitter om niet te stoppen om foto's te maken.

'Blijf weg'

Gisteren konden auto's al niet meer terecht bij het bloemenpark doordat de parkeerplaats vol was. Het verkeer werd via dichtgeslibde wegen omgeleid. De Keukenhof adviseerde zelfs om niet langs te komen met Pasen. "De wegen in de Bollenstreek zijn niet gemaakt voor deze aantallen bezoekers en dat maakt het onverstandig om nu nog deze kant op te komen", liet Keukenhof-directeur Bart Siemerink weten. "De piek rond de paasdagen is erg hoog, we adviseren dus om ons park op een andere dag te bezoeken."

Zondagochtend rond 11:00 uur was het al druk richting de Keukenhof, meldt Omroep West. Bezoekers met de auto moesten rekening houden met minimaal een half uur vertraging.