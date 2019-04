Nederlandse vrouw (54) onder doden Sri Lanka

Bij de aanslagen in Sri Lanka is zeker één Nederlander omgekomen. Het gaat om een vrouw van 54 die in het buitenland woont, maar niet in Sri Lanka.

De vrouw is gedood bij een aanslag in het Cinnamon Grand Hotel in de hoofdstad Colombo, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Naar verluidt sloeg een zelfmoordterrorist toe aan het ontbijtbuffet in het hotel.

Minister Blok heeft op Twitter gereageerd op de aanslag. "Spreek afschuw uit over de aanslagen in Sri Lanka op deze Paaszondag. In 1 woord, verschrikkelijk", twittert Blok. Het ministerie staat in contact met de familie van het slachtoffer.

Reisadvies

Bij de aanslagen op katholieke kerken en hotels in Sri Lanka kwamen ten minste 207 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka uitgebreid. Nederlanders wordt aangeraden de adviezen van de lokale autoriteiten goed in de gaten te houden.

Ook roept het ministerie Nederlanders op om aan familie en vrienden te laten weten dat zij veilig zijn. Dat kan onder meer via de website ikbenveilig.nl van het Rode Kruis. Via die site kan het thuisfront ook gericht op naam zoeken naar familie of vrienden die in het gebied zijn.