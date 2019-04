Paus spreekt paaszegen uit en leeft mee met slachtoffers Sri Lanka

Paus Franciscus heeft in zijn jaarlijkse paastoespraak opgeroepen tot vrede en het neerleggen van wapens. Ook stond hij stil bij de aanslagen in Sri Lanka. Hij sprak van "wreed geweld".

"Met grote droefheid heb ik het bericht vernomen van de ernstige aanslagen die juist met Pasen zo veel leed hebben veroorzaakt", zei hij tegen de tienduizenden aanwezigen op het Sint-Pieterplein in Vaticaanstad.

Franciscus zei mee te leven met de slachtoffers en de mensen die tijdens de aanslagen in katholieke kerken in gebed waren. "Ik bid voor de gewonden en iedereen die lijdt onder deze dramatische gebeurtenis".

Wapens neerleggen

Verder riep hij op om wereldwijd de wapens neer te leggen. "Moge Hij die ons vrede geeft, het lawaai van de wapens doen zwijgen."

Paus Franciscus stond ook stil bij slachtoffers van conflicten in onder meer Syrië, Jemen, Sudan en Oekraïne. Over de opgelaaide strijd in Libië zei hij dat er voor dialoog moet worden gekozen. "Kies niet voor onderdrukking. Voorkom het openrijten van de wonden van tien jaar conflicten en politieke instabiliteit", zei hij. Daarna sprak hij de traditionele paaszegen voor de stad Rome en de wereld (urbi et orbi) uit.

Nederlands tintje

Zoals gebruikelijk is het Sint-Pietersplein vandaag versierd met Nederlandse bloemen, waar de paus ons land voor bedankte.

Voordat ze op transport gingen, werden de duizenden bloemen dinsdag ingezegend door bisschop Hans van der Ende. Donderdag kwamen de bloemen aan in Rome.