Weer handgranaat gevonden in Spuistraat Amsterdam

Voor de tweede keer in een etmaal is in de Amsterdamse Spuistraat een handgranaat gevonden. Het explosief werd rond 03.30 uur vlak bij een coffeeshop ontdekt. De granaat is weggehaald door de Explosieven Opruimingsdienst.

Gisteren werd op ongeveer dezelfde plek ook al een handgranaat gevonden. Een schoonmaker zag hem liggen en belde de politie.

Wie de granaten heeft neergelegd en waarom is nog niet bekend.

Eerder deze maand ontplofte er in de Spuistraat een granaat bij de club Mad Fox. Die is toen per direct gesloten.