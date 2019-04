Tientallen doden en gewonden bij aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka

Bij aanslagen op zeker drie kerken en drie hotels in Sri Lanka zijn minstens vijftig doden en zo'n 300 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlandse toeristen. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

In de hoofdstad Colombo zijn een kerk en drie vijfsterrenhotels getroffen: het Kingsbury hotel, het Shangri-la Hotel en het Cinnema Grand. Ook een kerk in Katuwapitiya, ten noorden van Colombo, en in Batticaloa aan de oostkust zijn getroffen.

In de kerken vierden gelovigen op het moment van de aanslagen het paasfeest. De aanslagen zouden zijn gepleegd door zelfmoordterroristen.